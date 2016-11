Old School – сами с усами!

30.11.2016 18:00 Акустика серии Old School, которую выпускает компания Arslab, пополнилась тремя моделями высокого класса, и стала отдельным брендом.



Три премиальных модели Classic One, Monitor M1 и Monitor M2 были впервые показаны на мюнхенской выставке High End Show в этом году и, в настоящее время уже поставляются на российский рынок. Все колонки выглядят в духе 80-х годов, а трехполосник в этой линейке напоминает популярную в советские времена Radiotechnika S90. Компания относит линейку старшим моделям, упоминая о дорогих комплектующих, от оригинальных драйверов до клемм WBT.



Модель Classic One — трехполосник с десятидюймовым вуфером, 5.5-дюймовым среднечастотником и 1.1-дюймовым шелковым твитером. Акустика Monitor M2 создана в том же трехполосном формате, что и Classic One, только с чуть меньшими динамиками. Колонки покрывают частотный диапазон от 35 до 25 000 Гц и, как считают в компании, станут отличной частью домашней системы. Полочники Monitor M1 с коаксиальным драйвером из шестидюймового вуфера и дюймового твитера — самая младшая акустика в этой линейке, предназначенная для комнат среднего размера. По словам компании, модель универсальна: ей найдется место и в аудиосистеме, и в домашнем кинотеатре.



Рекомендованная цена на Monitor M1 составляет 117'640 ₽, M2 – 163'710 ₽, а Classic One – 204'510 ₽.