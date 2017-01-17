OLED-телевизор Panasonic EZ1000 с профессиональной цветопередачей

17.01.2017 18:00 В прошлом году на выставке IFA в Германии Panasonic продемонстрировала прототип нового OLED-телевизора, который получил много хороших экспертных отзывов. В этом месяце на CES 2017 компания привезла тот же телевизор, но уже в виде полностью готового продукта 65EZ1000.



Модель представляет собой Ultra HD-телевизор (4K) на основе OLED (диагональ 65 дюймов). Яркость дисплея составляет приблизительно 800 нит, что на 25% больше, чем у любого другого выпущенного OLED-телевизора. Новинка может похвастаться и 98-процентым охватом цветового пространства DCI. Вообще, что касается цветопередачи, то Panasonic подошла к вопросу очень серьезно: инженеры компании сотрудничали со специалистами Голливуда, которые помогли настроить передачу цветов на уровне максимально близком к тому, что видят на профессиональных мониторах создатели фильмов в студиях. Если верить Panasonic, то компания добилась желаемого результата, и, помимо прочего, телевизор отличается очень глубоким черным цветом.



Несмотря на то, что телевизор не поддерживает формат HDR от Dolby Vision, модель совместима с HDR10 и работает со стандартом Hybrid Log Gamma (HLG). Модель прошла ряд тестов и сертификаций, включая калибровку по стандарту ISF. К моменту запуска телевизора в продажу, EZ1000 должен получить сертификаты THX и UHD Premium.



За звук в телевизоре отвечает система Dynamic Blade, созданная совместно с Technics. Система представляет собой внешнюю звуковую панель, прикрепленную к основанию телевизора. Панель оснастили 14 драйверами: 8 вуферов, 4 среднечастоника, 2 твитера и один пассивный излучатель для усиления баса.



Смарт-функции новой модели представлены наличием платформы My Home Screen 2.0 c программным проигрывателем контента в формате 4K/HDR и поддержкой стриминга UHD-HDR-видео с Netflix, Amazon и YouTube.



Panasonic не дала никаких подробностей касательно цены на 65-дюймового EZ1000, но уже достоверно известно, что телевизор появится в магазинах Европы в июне этого года. Связанные новости: Прозрачный телевизор Panasonic - 21.01.2016 12:00 ТВ Panasonic нового поколения LIFE+ SCREEN - 04.04.2014 18:00 Первый в мире 4k телевизор с поддержкой HDMI 2.0 - 06.09.2013 10:00 Вернуться к списку новостей