На сегодняшний день о телевизоре известно довольно мало, хотя эксперты из ассоциации EISA уже получили возможность изучить устройство и даже признали его одной из лучших моделей года. OLED-технология – та же, что в моделях 2018 года; экран имеет анти-бликовое покрытие, улучшающее воспроизведение чёрного цвета, и подсветку Ambilight; пиковая яркость – 1000 нит. ОС Nougat Android TV позволяет рассчитывать на возможность будущего апгрейда, который сделает доступным функционал голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa. Саундбар оснащён четырьмя динамиками; для декоративной решётки-гриля используется акустически прозрачный материал производства Kvadrat – датской компании, широко известной благодаря её сотрудничеству с Bang & Olfusen.