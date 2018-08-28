OLED-телевизор Philips со встроенным саундбаром
Компания Philips анонсировала свой первый продукт, созданный в сотрудничестве с производителем акустических систем Bowers & Wilkins. Новинка – 65-дюймовый телевизор OLED903 с интегрированным саундбаром.
На сегодняшний день о телевизоре известно довольно мало, хотя эксперты из ассоциации EISA уже получили возможность изучить устройство и даже признали его одной из лучших моделей года. OLED-технология – та же, что в моделях 2018 года; экран имеет анти-бликовое покрытие, улучшающее воспроизведение чёрного цвета, и подсветку Ambilight; пиковая яркость – 1000 нит. ОС Nougat Android TV позволяет рассчитывать на возможность будущего апгрейда, который сделает доступным функционал голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa. Саундбар оснащён четырьмя динамиками; для декоративной решётки-гриля используется акустически прозрачный материал производства Kvadrat – датской компании, широко известной благодаря её сотрудничеству с Bang & Olfusen.
Соглашение о партнёрстве Philips и B&W подписали в июне текущего года. Звуковое оснащение OLED903 в Philips называют «новым стандартом». Предполагается, что официальная презентация телевизора состоится в рамках берлинской выставки IFA 2018, которая откроется 31 августа, а в продаже новинка появится в октябре.
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