ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

OLED-телевизор Philips со встроенным саундбаром


28.08.2018 12:00

 

 

Компания Philips анонсировала свой первый продукт, созданный в сотрудничестве с производителем акустических систем Bowers & Wilkins. Новинка – 65-дюймовый телевизор OLED903 с интегрированным саундбаром. 

 

На сегодняшний день о телевизоре известно довольно мало, хотя эксперты из ассоциации EISA уже получили возможность изучить устройство и даже признали его одной из лучших моделей года. OLED-технология – та же, что в моделях 2018 года; экран имеет анти-бликовое покрытие, улучшающее воспроизведение чёрного цвета, и подсветку Ambilight; пиковая яркость – 1000 нит. ОС Nougat Android TV позволяет рассчитывать на возможность будущего апгрейда, который сделает доступным функционал голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa. Саундбар оснащён четырьмя динамиками; для декоративной решётки-гриля используется акустически прозрачный материал производства Kvadrat – датской компании, широко известной благодаря её сотрудничеству с Bang & Olfusen.

 

Соглашение о партнёрстве Philips и B&W подписали в июне текущего года. Звуковое оснащение OLED903 в Philips называют «новым стандартом». Предполагается, что официальная презентация телевизора состоится в рамках берлинской выставки IFA 2018, которая откроется 31 августа, а в продаже новинка появится в октябре.

Связанные новости:
 Новые модели телевизоров Sony MASTER Series - 03.08.2018 10:00
 Samsung планирует выпустить «потребительскую» версию The Wall - 26.07.2018 09:00
 Модельный ряд 2018 телевизоров Toshiba: OLED, 4K и Full HD - 28.04.2018 08:45
 Альтернатива Wi-Fi от Philips Lighting - 21.03.2018 11:18
 Премиум-телевизоры LG: модели 2018 года - 12.03.2018 10:00
 Dolby Atmos на OLED телевизорах LG - 29.11.2017 18:30
 Мониторы Philips: новая 34-дюймовая модель с изогнутым экраном - 16.04.2017 11:00
 Philips представляет самый тонкий компьютерный монитор - 17.02.2017 11:07
 Аудиосистема Philips PX840T с Bluetooth - 20.04.2016 10:00
 Беспроводная минисистема Philips FX10: продолжая традиции - 30.03.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007