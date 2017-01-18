18.01.2017 10:00

Компания Sony анонсировала на CES 2017 в Лас-Вегасе серию OLED-телевизоров Bravia XBR-A1E c поддержкой HDR. Кстати, слухи о том, что производитель представит OLED-телевизоры, появились еще до выставки.



Новая серия получила поддержку HDR, и речь идет не только об HDR10, но и Dolby Vision HDR. За картинку отвечает мощный 4K-процессор Sony X1 Extreme. В новой OLED-серии Bravia задействовали ряд фирменных технологий компании, которые призваны обеспечить максимально точную передачу цветов, добавить яркости и контрастности. Отдельное внимание стоит обратить на Super Bit Mapping, которая уже применена в модели ZD9 2016 года. Данная технология делает переходы от цвета к цвету более плавными. Другими словами, Super Bit Mapping призвана обеспечить максимально натуральную цветовую градацию. Согласно компании, в новых OLED-моделях это делает картинку особенно качественной.



Помимо прочего, Sony оснастила серию Bravia XBR-A1E новой системой звука, которая получила название «Acoustic Surface» (пер. с англ. — акустическая поверхность). Здесь, как объяснил президент Sony Казуо Хираи, речь идет о технологии, которая позволила использовать экран телевизора в качестве излучателя, и отдельных динамиков в конструкции вообще нет. Все компоненты акустики разместили прямо за дисплеем. Помимо качественного звука, который пообещал производитель, система Acoustic Surface позволила Sony «улучшить» дизайн телевизоров.



Телевизоры Bravia XBR-A1E будут доступны с диагоналями 55, 65 и 77 дюймов.