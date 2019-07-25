ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

OLED ТВ: LG повышает ставки


25.07.2019 12:25

 

 

Компания LG Electronics объявила о том, что её производственное подразделение LG Display (Сеул, Южная Корея) удвоит свои мощности и увеличит выпуск OLED телевизоров, спрос на которые резко возрос.

 

Компания инвестирует два с половиной миллиарда долларов США в новое производственное предприятие в южнокорейском городе Пхаджу. Цель вложений – «ускоренными темпами расширить» его возможности в выпуске больших (3 х 3,4 м) OLED панелей поколения 10.5, используемых для производства телевизоров LG. Завод будет выпускать экраны с диагональю от 65 дюймов. К первой половине 2022 года планируется вывести завод на мощность, достаточную для выпуска 30 тысяч единиц продукции ежемесячно, а к середине 2023 года увеличить объёмы производства ещё на 15 тысяч OLED панелей в месяц.

 

Стоит заметить, что в период с 2015 по 2017 год LG уже вложила более четырёх миллиардов долларов в производство этого вида продукции и в настоящее время является единственной компанией, выпускающей телевизионные OLED-дисплеи, в том числе для других производителей. LG планирует сохранить своё лидерство и в таких сегментах, как сворачиваемые в рулон OLED дисплеи, телевизоры-обои Wallpaper OLED и пр., а также разработать новые способы применения панелей на органических светодиодах.

Связанные новости:
 Dolby Atmos на OLED телевизорах LG - 29.11.2017 18:30
 LG OLED ТВ: впервые звук без потерь в формате Dolby TrueHD - 27.10.2017 12:50
 LG OLED65W7V: меньше значит больше - 16.06.2017 14:00
 «Кривой» LG OLED-телевизор - 24.09.2013 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007