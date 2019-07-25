25.07.2019 12:25

Компания LG Electronics объявила о том, что её производственное подразделение LG Display (Сеул, Южная Корея) удвоит свои мощности и увеличит выпуск OLED телевизоров, спрос на которые резко возрос.



Компания инвестирует два с половиной миллиарда долларов США в новое производственное предприятие в южнокорейском городе Пхаджу. Цель вложений – «ускоренными темпами расширить» его возможности в выпуске больших (3 х 3,4 м) OLED панелей поколения 10.5, используемых для производства телевизоров LG. Завод будет выпускать экраны с диагональю от 65 дюймов. К первой половине 2022 года планируется вывести завод на мощность, достаточную для выпуска 30 тысяч единиц продукции ежемесячно, а к середине 2023 года увеличить объёмы производства ещё на 15 тысяч OLED панелей в месяц.



Стоит заметить, что в период с 2015 по 2017 год LG уже вложила более четырёх миллиардов долларов в производство этого вида продукции и в настоящее время является единственной компанией, выпускающей телевизионные OLED-дисплеи, в том числе для других производителей. LG планирует сохранить своё лидерство и в таких сегментах, как сворачиваемые в рулон OLED дисплеи, телевизоры-обои Wallpaper OLED и пр., а также разработать новые способы применения панелей на органических светодиодах.