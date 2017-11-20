Omni Planter: ландшафтная акустика James Loudspeaker
Конструкторы компании James Loudspeakers (США) разработали три новые модели всенаправленных акустических систем, предназначенных для использования вне жилых помещений, на открытом воздухе.
Новая серия получила название Omni Planter – в полном соответствии с внешним видом колонок и способностью излучать звук на 360 градусов. Корпуса громкоговорителей выполнены в виде больших напольных ящиков для декоративных растений. Выбор дизайна обусловлен требованиями к акустическим системам этого типа: нередки случаи, когда ландшафтные колонки нельзя вкопать в землю или закрепить на стене или дереве, однако использовать традиционные «погодоустойчивые» модели тоже нельзя, поскольку внешний вид громкоговорителей должны соответствовать окружающему ландшафту или дизайну веранды или патио. Кроме того, мощные Omni Planter подходят для озвучивания различных мероприятий, проходящих вне дома – например, летних театральных представлений и пр.
Акустика Omni Planter поставляется комплектами, состоящими из сателлитов и сабвуфера, и отличается размерами динамиков. Каждый комплект доступен в версии 70 В. Корпуса сделаны из алюминия и могут быть окрашены в стандартные цвета, которые предлагает James Loudspeaker, а также в любой цвет по шкале RAL. Специальные крепления позволяют жёстко фиксировать колонки на любой твёрдой поверхности, в том числе бетонной.
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