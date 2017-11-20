Omni Planter: ландшафтная акустика James Loudspeaker

20.11.2017 16:30 Конструкторы компании James Loudspeakers (США) разработали три новые модели всенаправленных акустических систем, предназначенных для использования вне жилых помещений, на открытом воздухе. Новая серия получила название Omni Planter – в полном соответствии с внешним видом колонок и способностью излучать звук на 360 градусов. Корпуса громкоговорителей выполнены в виде больших напольных ящиков для декоративных растений. Выбор дизайна обусловлен требованиями к акустическим системам этого типа: нередки случаи, когда ландшафтные колонки нельзя вкопать в землю или закрепить на стене или дереве, однако использовать традиционные «погодоустойчивые» модели тоже нельзя, поскольку внешний вид громкоговорителей должны соответствовать окружающему ландшафту или дизайну веранды или патио. Кроме того, мощные Omni Planter подходят для озвучивания различных мероприятий, проходящих вне дома – например, летних театральных представлений и пр. Акустика Omni Planter поставляется комплектами, состоящими из сателлитов и сабвуфера, и отличается размерами динамиков. Каждый комплект доступен в версии 70 В. Корпуса сделаны из алюминия и могут быть окрашены в стандартные цвета, которые предлагает James Loudspeaker, а также в любой цвет по шкале RAL. Специальные крепления позволяют жёстко фиксировать колонки на любой твёрдой поверхности, в том числе бетонной. Связанные новости: James Loudspeaker: новая серия колонок для домашнего кинотеатра - 01.08.2017 14:00 James Loudspeaker облегчает жизнь инсталляторам - 27.02.2017 12:26 Первый шоу-рум в Москве с сертифицированной системой Auro-3D - 14.12.2015 10:00 Вернуться к списку новостей