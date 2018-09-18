OnePlus: от смартфонов к телевизорам

18.09.2018 10:50 Компания OnePlus, известная своими недорогими смартфонами, планирует выпустить в 2019 «умный» 4K LED телевизор. Какую операционную систему планирует использовать производитель, пока не ясно, но, по словам основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau), сейчас ведутся переговоры с лидирующими компаниями-разработчиками. Основным конкурентным преимуществом новых телевизоров должна стать их способность интеграции с системами домашней автоматизации. Предполагается, что ТВ от OnePlus будут в меньшей степени использоваться для развлечения – скорее, они будут выступать в качестве больших «умных» дисплеев. Телевизоры будут оснащены голосовым помощником – каким именно, тоже неизвестно – и встроенной камерой. Лау подчеркнул, что новинка будет особенно интересна тем, кто уделяет пристальное внимание вопросам безопасности и хочет гарантий невмешательства в свою частную жизнь. OnePlus – не первый китайский производитель смартфонов, «посягающий» на рынок ТВ; достаточно упомянуть Xiaomi, выпустивший линейку недорогих устройств с весьма неплохим дизайном. Есть вероятность, что OnePlus пойдёт тем же путём. Связанные новости: Телевизоры Loewe: новый дизайн и голосовое управление Alexa - 14.09.2018 08:00 Интерактивные дисплеи ViewSonic ViewBoard IFP60 - 07.09.2018 13:45 Инновационные технологии Samsung - 05.09.2018 14:20 Вернуться к списку новостей