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OnePlus: от смартфонов к телевизорам


18.09.2018 10:50

 

 

Компания OnePlus, известная своими недорогими смартфонами, планирует выпустить в 2019 «умный» 4K LED телевизор. Какую операционную систему планирует использовать производитель, пока не ясно, но, по словам основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau), сейчас ведутся переговоры с лидирующими компаниями-разработчиками.

 

Основным конкурентным преимуществом новых телевизоров должна стать их способность интеграции с системами домашней автоматизации. Предполагается, что ТВ от OnePlus будут в меньшей степени использоваться для развлечения – скорее, они будут выступать в качестве больших «умных» дисплеев. Телевизоры будут оснащены голосовым помощником – каким именно, тоже неизвестно – и встроенной камерой. Лау подчеркнул, что новинка будет особенно интересна тем, кто уделяет пристальное внимание вопросам безопасности и хочет гарантий невмешательства в свою частную жизнь.

 

OnePlus – не первый китайский производитель смартфонов, «посягающий» на рынок ТВ; достаточно упомянуть Xiaomi, выпустивший линейку недорогих устройств с весьма неплохим дизайном. Есть вероятность, что OnePlus пойдёт тем же путём. 

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