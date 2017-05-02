Домашняя техника Oppo: Blu-ray проигрыватель UDP-205

02.05.2017 11:00 Компания Oppo начала продажи нового универсального UHD Blu-ray проигрывателя UDP-205. Эта модель обеспечивает лучшее качество звучания по сравнению с выпущенной несколькими месяцами ранее UDP-203. Как и его предшественник, новый плеер воспроизводит Ultra HD Blu-ray, обычный Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Audio CD и многие другие аудио форматы, поддерживает HDR в стандарте HDR10. Поддержка Dolby Vision будет доступна в ближайшем будущем. Два HDMI выхода позволяют подключить проигрыватель напрямую к дисплею (HDMI 2.0) и к AV-ресиверу или предусилителю/процессору (HDMI 1.4) для раздельной обработки аудио. С помощью HDMI 2.0 можно также подключить внешний стример. По мнению специалистов компании, аудиофилы, приобретающие универсальный проигрыватель, часто прослушивают музыку в стерео режиме. Поэтому UDP-205 оснащён выделенным двухканальным выходом с балансным XLR и небалансным RCA выходными разъёмами, а также входом USB ЦАП, к которому можно подключить компьютер. Имеется также выход для наушников, а также встроенный усилитель для наушников. Асинхронный USB ЦАП поддерживает частоту дискретизации до 768 кГц PCM и DSD 512. UDP-205 может преобразовывать цифровой звук из любого источника в аналоговый. Вернуться к списку новостей