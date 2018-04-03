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OPPO Digital не закрывается


03.04.2018 12:34

2 апреля 2018 на официальном сайте компании OPPO Digital появилась информация о прекращении производства новых моделей аппаратуры. В данном сообщении компания утверждает, что она достигла пределов совершенства своих продуктов и сейчас настало время попрощаться со своими пользователями.


При этом, данное заявление сформулировано несколько расплывчато, в частности, из него не до конца понятно, будет ли продолжен выпуск уже существующих моделей и, в первую очередь, наиболее популярной категории – Blu-ray и UHD Blu-ray плееров.


Редакция AVREPORT.RU связалась с официальным представителем компании OPPO Digital в России и получила следующий комментарий: на самом деле, в данный момент речь не идет о прекращении производства. Информация, опубликованная на сайте oppodigital.com, касается, в первую очередь, североамериканского рынка. OPPO Digital не прекращает производство Blu-ray и UHD Blu-ray проигрывателей, и они будут доступны в России и в 2018, и в 2019 годах. В то же время, производство портативной аппаратуры и беспроводных мультирум-систем действительно прекращается, но и эти модели пока есть в наличии на складе компании и доступны для заказа.


Естественно, российское представительство OPPO Digital сохраняет полную гарантийную и сервисную поддержку проданной аппаратуры, а также будет предоставлять своим пользователям обновления программного обеспечения по мере их появления у производителя.


Напомним, что OPPO Digital является подразделением американской компании OPPO Electronics и ориентируется на выпуск AV-аппаратуры высшего класса – Blu-ray проигрывателей, сетевых плееров, беспроводных систем multiroom, наушников, портативных усилителей и ЦАПов.

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