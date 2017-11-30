Ещё один аудио производитель добавил поддержку формата MQA к функциональным возможностям своей продукции.

Компания Oppo объявила о том, что с выходом нового программного обновления флагман бренда, универсальный плеер UDP-205, сможет декодировать MQA аудио через встроенное приложение “Music”. В дальнейшем разработчики планируют добавить поддержку MQA-CD, а также возможность декодировать данные в формате MQA через USB ЦАП и цифровые коаксиальные и оптические входы.