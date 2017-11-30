ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Oppo UDP-205 с поддержкой MQA


30.11.2017 10:30

 

 

Ещё один аудио производитель добавил поддержку формата MQA к функциональным возможностям своей продукции. 

 

Компания Oppo объявила о том, что с выходом нового программного обновления флагман бренда, универсальный плеер UDP-205, сможет декодировать MQA аудио через встроенное приложение “Music”. В дальнейшем разработчики планируют добавить поддержку MQA-CD, а также возможность декодировать данные в формате MQA через USB ЦАП и цифровые коаксиальные и оптические входы.

 

Программное обновление уже доступно. Можно осуществить апгрейд в режиме онлайн или скачать софт с вебсайта Oppo.

Связанные новости:
 Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA - 17.08.2017 18:30
 Устройства Oppo с функцией Dirac - 16.08.2017 14:40
 DALI планирует использовать мультирум-платформу BluOS - 26.05.2017 12:44
 Oppo: Blu-ray проигрыватель UDP-205 - 02.05.2017 11:00
 MQA — доступен на Bluesound - 21.05.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007