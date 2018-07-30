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Оптический виниловый звукосниматель от DS Audio


30.07.2018 15:30

 

 

Японская компания выпустила новую модель оптической головки DS-W2. Звукосниматель, созданный на базе предыдущей модели DS-W1, весит более 8 кг, а общая ёмкость накопительных конденсаторов блока питания составляет 56 000 мкФ.

 

Оптическая головка во многом схожа с флагманской моделью DS Master. В частности, оптический модулятор размещается максимально близко к хвостовику иглодержателя; это позволило повысить эффективность и точность воспроизведения сигнала. Иглодержатель сделан из бора, алмазная игла имеет заточку Miсro-Ridge. На выходе корректора присутствует линейный сигнал 500 мВ; кроме небалансного, имеется ещё и балансный выход стерео. 

 

Рекомендованная прижимная сила звукоснимателя новой модели составляет 1,7 г. По размерам и креплению DS-W2 практические не отличается от звукоснимателей других типов; о том, что это оптическая головка, «говорит» только розовый светодиод на передней части корпуса. Розничная цена комплекта, состоящего из головки и корректора – почти 14 тысяч долларов США.

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