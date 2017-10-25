25.10.2017 16:20

Компания Optoma представила новый 4К видеопроектор для домашнего кино UHD65 с DLP-матрицей с разрешением 2716 x 1528 и технологией XPR от Texas Instruments. Это недорогой аппарат с поддержкой HDR, высокими контрастностью и световым потоком.

Технология XPR формирует полноценное UHD-изображение из 8,3 миллионов элементов. В этом её принципиальное отличие от других технологий проецирования, в которых используется матрица Full HD – при этом картинка на экране состоит из 4,15 миллионов пикселей.