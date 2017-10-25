Optoma UHD65: «дивный новый мир» 4K
Компания Optoma представила новый 4К видеопроектор для домашнего кино UHD65 с DLP-матрицей с разрешением 2716 x 1528 и технологией XPR от Texas Instruments. Это недорогой аппарат с поддержкой HDR, высокими контрастностью и световым потоком.
Технология XPR формирует полноценное UHD-изображение из 8,3 миллионов элементов. В этом её принципиальное отличие от других технологий проецирования, в которых используется матрица Full HD – при этом картинка на экране состоит из 4,15 миллионов пикселей.
Ресурс лампы проектора UHD65 составляет от 4000 часов в режиме максимальной яркости до 15 тысяч часов в динамичном режиме. Новинка поддерживает технологию HDR и оснащена встроенным преобразователем SDR > HDR. Высокую цветовую яркость гарантирует использование 6-сегментного цветового колеса без белого сегмента. Проектор поддерживает протокол HDCP 2.2 на одном из двух входов HDMI, что даёт возможность работы с проигрывателями Ultra HD Blu-ray.
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