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Optoma UHL55: кино на завтрак


23.10.2018 09:30

 

 

Новый многофункциональный портативный светодиодный проектор UHL55 от Optoma обеспечивает качество изображения 4K UHD и предназначен для домашнего использования.

 

Устройство миниатюрно, при необходимости его можно легко переносить с места на место; быстро настраивается – благодаря автофокусу и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений для этого не нужно иметь техническое образование; мгновенно включается и выключается, не требуя времени на подготовку к просмотру. Источник света рассчитан на 30 тысяч часов работы, его яркость – 2000 LED.

 

Проектор предусматривает различные варианты подключения: Wi-Fi, Bluetooth (то есть внешние динамики, наушники или клавиатура и мышь могут быть подключены без кабеля), HDMI и MHL. Также возможно воспроизведение видеоконтента непосредственно с USB-накопителя через 4K UHD медиаплеер проектора. Имеются встроенные динамики, а при необходимости устройство можно подключить к внешней аудио системе – благодаря поддержке вывода звукового сигнала через оптический аудио выход S/PDIF.

 

Новинка обладает HDR совместимостью, поддерживает HDCP 2.2, декодирует звук в стандарте Dolby 5.1. Технология обработки изображения PureMotion исключает нерезкость при движении или дрожание изображения, даже при просмотре спортивных мероприятий. 

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