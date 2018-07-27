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Orbit: контроль над цифрой


27.07.2018 10:00

 

 

Orbit – аудио стример, созданный в Бельгии. Автор проекта, дизайнер Сенна Граулус (Senna Graulus) считает, что в современном цифровом мире многие производители забывают о том, что прикосновения, в том числе к окружающим предметам, играют важную роль в жизни человека, и повсеместное использование тач-панелей и сенсорных кнопок лишает нас удовольствия от тактильных ощущений.

 

Orbit состоит из двух частей, основания и собственно контроллера. Взаимодействуя с ними, пользователь может создавать плейлисты, выбирать из них нужные записи, находить схожие по стилю музыкальные композиции и так далее. 

 

Чтобы включить устройство, необходимо снять контроллер с базы; двигая контроллер вокруг основания, можно выбрать тот или иной плейлист; для активации режима поиска похожих записей следует плавно отодвигать контроллер от базы.

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