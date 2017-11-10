10.11.2017 16:51

Специально для российского рынка компания Ortofon выпустила обновлённую версию популярного звукоснимателя Arkiv, рассчитанного для использования в проигрывателях винила Hi-Fi-класса.

ММ-звукосниматель Ortofon Arkiv изготовлен на базе профессионального картриджа, используемого ди-джеями. Он подходит не только для прослушивания музыки на проигрывателях начальной ценовой категории, но и для оцифровки винила. Эллиптическая заточка иглы и эффективная магнитная система обеспечивают высокую точность считывания аналогового сигнала даже с изношенных пластинок.

Картридж имеет довольно высокий уровень выходного сигнала (6 мВ – это даёт возможность расширить динамический диапазон звука и снизить уровень шумов при использовании недорогих фонокорректоров. Благодаря звукоснимателю Arkiv можно осуществить апгрейд недорогих проигрывателей виниловых пластинок с минимальными затратами, заменив им комплектные картриджи. Аудиолюбители, использующие винтажную технику, по достоинству оценят характеристики Arkiv, сопоставимые с моделями картриджей, выпускавшихся много лет назад.