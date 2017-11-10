ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Ortofon Arkiv: только для России


10.11.2017 16:51

 

 

Специально для российского рынка компания Ortofon выпустила обновлённую версию популярного звукоснимателя Arkiv, рассчитанного для использования в проигрывателях винила Hi-Fi-класса. 

 

ММ-звукосниматель Ortofon Arkiv изготовлен на базе профессионального картриджа, используемого ди-джеями. Он подходит не только для прослушивания музыки на проигрывателях начальной ценовой категории, но и для оцифровки винила. Эллиптическая заточка иглы и эффективная магнитная система обеспечивают высокую точность считывания аналогового сигнала даже с изношенных пластинок. 

 

Картридж имеет довольно высокий уровень выходного сигнала (6 мВ – это даёт возможность расширить динамический диапазон звука и снизить уровень шумов при использовании недорогих фонокорректоров. Благодаря звукоснимателю Arkiv можно осуществить апгрейд недорогих проигрывателей виниловых пластинок с минимальными затратами, заменив  им комплектные картриджи. Аудиолюбители, использующие винтажную технику, по достоинству оценят характеристики Arkiv, сопоставимые с моделями картриджей, выпускавшихся много лет назад. 

 

Arkiv прост в обслуживании и хорошо сочетается с различными тонармами и фонокорректорами, в том числе встроенными в AV-ресиверы и интегральные усилители. Розничная цена звукоснимателя Ortofon Arkiv – 1600 рублей.

Связанные новости:
 Ortofon: новый MC-картридж Windfeld Titanium - 25.05.2017 15:30
 Новый звукосниматель Ortofon в серии SPU - 28.09.2016 12:00
 Внимание, внимание, говорит Ortofon - 08.06.2015 16:00
 SPU-звукосниматель Ortofon - 09.07.2014 10:00
 Звукосниматель Ortofon 2M Mono Special Edition для легенды - 23.06.2014 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007