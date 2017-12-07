Звукосниматель Ortofon OM 1S – бюджетный аксессуар: в российских специализированных магазинах его можно приобрести за 2500 рублей. Он оснащается алмазной иглой со сферической заточкой – такая игла универсальна и обеспечивает качественный звук. Уровень выходного сигнала звукоснимателя OM 1S составляет 4,5 мВ.