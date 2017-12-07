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Ortofon OM 1S: эстафета продолжается


07.12.2017 15:54

 

 

Компания Ortofon выпустила новый MM-звукосниматель OM 1S. Новинка призвана заменить популярную модель OM 3E. 

 

Звукосниматель Ortofon OM 1S – бюджетный аксессуар: в российских специализированных магазинах его можно приобрести за 2500 рублей. Он оснащается алмазной иглой со сферической заточкой – такая игла универсальна и обеспечивает качественный звук. Уровень выходного сигнала звукоснимателя OM 1S составляет 4,5 мВ.

 

Новинка поможет значительно улучшить качество имеющейся системы в случае, если тонарм имеющегося проигрывателя оснащён стандартным шеллом и базовым OEM-картриджем. Благодаря наличию балластной пластины OM 1S обладает хорошей совместимостью с самыми разными тонармами. Если звукосниматель ставится на обычный тонарм, балластную пластину нужно оставить; если тонарма уменьшенной массы – пластину необходимо снять.

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