06.08.2018 12:35

Компания LG Electronics приняла участие в очередном Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». LG оказала организаторам Форума техническую поддержку в проведении ряда мероприятий и представила собственную образовательную программу.

В течение всей работы форума его участники получали информацию о расписании мероприятий и актуальных местных новостях при помощи интерактивных терминалов, выполненных на основе профессиональных дисплеев LG (модель 42SH7DB) с высокой яркостью 700 кд/кв.м; такие дисплеи были размещены по всей территории молодёжного лагеря.

Во время спортивных мероприятий игровой дух команд поддерживали авторские DJ сеты от прославленного вратаря Руслана Нигматуллина; для этого LG предоставила мощную аудиосистему LG X-Boom. Яркая подсветка и разнообразные DJ¬эффекты позволили создать атмосферу настоящей дискотеки даже в «походных» условиях Форума.