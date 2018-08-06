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Осмысленное образование с LG


06.08.2018 12:35

 

 

Компания LG Electronics приняла участие в очередном Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». LG оказала организаторам Форума техническую поддержку в проведении ряда мероприятий и представила собственную образовательную программу.

 

В течение всей работы форума его участники получали информацию о расписании мероприятий и актуальных местных новостях при помощи интерактивных терминалов, выполненных на основе профессиональных дисплеев LG (модель 42SH7DB) с высокой яркостью 700 кд/кв.м; такие дисплеи были размещены по всей территории молодёжного лагеря. 

 

Во время спортивных мероприятий игровой дух команд поддерживали авторские DJ сеты от прославленного вратаря Руслана Нигматуллина; для этого LG предоставила мощную аудиосистему LG X-Boom. Яркая подсветка и разнообразные DJ¬эффекты позволили создать атмосферу настоящей дискотеки даже в «походных» условиях Форума.

 

Кроме того, в рамках Форума состоялся киберфутбольный турнир – его провели на игровых мониторах LG, а за музыкальное сопровождение «отвечала» аудиосистема LG X-Boom OK99 с разноцветной подсветкой и функцией караоке. 

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