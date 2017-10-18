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Основатели Meyer Sound приедут на московский Аудиофорум


18.10.2017 12:15

 

 

31 октября 2017 года в Москве в рамках выставки Integrated Systems Russia впервые пройдёт Аудиофорум. На открытие нового мероприятия для профессионалов российского аудиосообщества приедут основатели компании Meyer Sound, Джон и Хелен Майер. 

 

Для бессменных руководителей одной из известнейших компаний-производителей профессионального звукового оборудования нынешний год – юбилейный: Джон и Хелен Майер отмечают пятидесятилетие своей деятельности в Pro Audio индустрии. Возможность пообщаться с российскими поклонниками марки – бесценный подарок как для любителей качественного звука, так и для самих создателей легендарного бренда.

 

Кроме четы Майер, на Аудиофоруме выступят известные российские звукорежиссёры и поставщики аудиооборудования. Деловая программа форума включает несколько сессий разнообразной тематики – от разработки систем звукоусиления для крупных объектов до практики их эксплуатации в крупных культурно-развлекательных комплексах, театрах и пр.

 

Посещение Аудиофорума бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте выставки Integrated Systems Russia

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