18.10.2017 12:15

31 октября 2017 года в Москве в рамках выставки Integrated Systems Russia впервые пройдёт Аудиофорум. На открытие нового мероприятия для профессионалов российского аудиосообщества приедут основатели компании Meyer Sound, Джон и Хелен Майер.

Для бессменных руководителей одной из известнейших компаний-производителей профессионального звукового оборудования нынешний год – юбилейный: Джон и Хелен Майер отмечают пятидесятилетие своей деятельности в Pro Audio индустрии. Возможность пообщаться с российскими поклонниками марки – бесценный подарок как для любителей качественного звука, так и для самих создателей легендарного бренда.

Кроме четы Майер, на Аудиофоруме выступят известные российские звукорежиссёры и поставщики аудиооборудования. Деловая программа форума включает несколько сессий разнообразной тематики – от разработки систем звукоусиления для крупных объектов до практики их эксплуатации в крупных культурно-развлекательных комплексах, театрах и пр.