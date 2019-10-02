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От смартфонов к телевизорам


02.10.2019 07:00

 

 

Китайская компания OnePlus, основной продукцией которой являются смартфоны, объявила о выпуске своего первого телевизора. Новинка, OnePlus TV Q1, будет представлена в двух версиях, стандартной и Pro, а её первыми покупателями станут жители Индии. Информации о том, когда новинка появится на рынках Китая, Европы и Северной Америки, пока нет.

 

Флагманский «умный» ТВ OnePlus – это 55-дюймовый 4K QLED экран, практически безрамочный. Устройство поддерживает Dolby Vision и HDR10+, оснащается четырьмя портами HDMI 2.0, а также встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Производитель заявляет, что новинка обеспечивает «лучшее в классе качество изображения» благодаря использованию процессора Gamma Color Magic.

 

Аудио система (мощность 50 Вт) телевизора, обеспечивающая «сюрреалистичный объёмный эффект», состоит из восьми динамиков: четырёх фронтальных широкополосных, двух твитеров, также расположенных спереди, и двух НЧ-драйверов, расположенных сзади. В нерабочем положении звуковая панель находится внутри корпуса ТВ, и автоматически выдвигается, когда телевизор включён.

 

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, голосовых ассистентов Alexa и Google Assistant или через приложение OnePlus Connect: оно позволяет вводить текст, переключаться между приложениями, автоматически уменьшает громкость при входящих телефонных звонках. Розничные цены составят 69000 индийских рупий (около $985) за базовую версию, и 99900 ($1407) за «продвинутый» вариант.

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