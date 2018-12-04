AVREPORT.RU

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– Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал…


04.12.2018 11:15

 

 

Чего только не увидишь на сайте краудфандингового проекта Kickstarter… Очередная новинка, ждущая финансовой поддержки от аудиолюбителей – виниловая «вертушка» Lenco-MD.

 

Её создатели – швейцарский производитель проигрывателей виниловых дисков Lenco и компания из Нидерландов RepRapUniverse, выпускающая 3D принтеры. Первый рабочий прототип был представлен на выставке IFA 2018 в Берлине, он вошёл в тройку лучших инновационных продуктов выставки.

 

Пользователь может самостоятельно изготовить – или всё-таки правильно говорить «напечатать»? – проигрыватель, приобретя заготовку: опорный диск, тонарм – он поставляется в комплекте с картриджем AT3600 от Audio-Technica, но можно использовать и другие картриджи – и пр. Создатели Lenco-MD  предлагают несколько сменных модулей, которые обеспечат уникальность конструкции каждого проигрывателя. Так, можно использовать солнечную батарейку, или модуль для беспроводного Bluetooth соединения, или акустический модуль. По умолчанию имеется встроенный стерео предусилитель, выход RCA; к проигрывателю можно подключить аудиосистему или наушники. 

 

Минимальный набор-конструктор можно приобрести за 99 долларов США; им сможет воспользоваться тот, у кого имеется собственный 3D принтер. Заготовка «от производителя» стоит 199 долларов. За 499 долларов можно стать обладателем и принтера, и компонентов для создания «авторской» версии проигрывателя. А тот, кто расщедрится и вложит в проект не меньше 7999 долларов, получит 40 готовых устройств с опорным диском, сделанным по индивидуальному дизайну, и сможет продавать их под собственным брендом. 

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