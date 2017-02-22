Panasonic EZ950: новая серия 4K Pro HDR Ultra HD OLED ТВ

22.02.2017 15:20 На состоявшейся во Франкфурте конференции дилеров Panasonic была представлена новая линейка 4K Pro HDR Ultra HD телевизоров на органических светодиодах, EZ950. Модель EZ952, которую можно будет приобрести в двух версиях – с экраном размером 65 дюймов и 55 дюймов – более экономичный вариант по сравнению с топовыми продуктами из серии EZ1000. Она оснащена процессором Studio Colour HCX2, имеет встроенную аудио систему и удобную подставку. Ещё одна новинка – телевизор EZ1002 с 77-дюймовым экраном. В обеих моделях используется новейшая технология HDR Brightness Enhancer, позволяющая оптимизировать качество изображения в ярко освещённых помещениях. По утверждению одного из специалистов компании, пиковое значение яркости для EZ1002 составляет 1000 нит, для EZ952 – около 950 нит. Начало продаж EZ952 в Европе запланировано на июнь 2017 года; с EZ1002 ясности пока нет, известно только, что ожидать появления новинки раньше осени не приходится. Связанные новости: OLED-телевизор Panasonic EZ1000 с профессиональной цветопередачей - 17.01.2017 18:00 Вернуться к списку новостей