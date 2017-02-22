Panasonic EZ950: новая серия 4K Pro HDR Ultra HD OLED ТВ
На состоявшейся во Франкфурте конференции дилеров Panasonic была представлена новая линейка 4K Pro HDR Ultra HD телевизоров на органических светодиодах, EZ950.
Модель EZ952, которую можно будет приобрести в двух версиях – с экраном размером 65 дюймов и 55 дюймов – более экономичный вариант по сравнению с топовыми продуктами из серии EZ1000. Она оснащена процессором Studio Colour HCX2, имеет встроенную аудио систему и удобную подставку. Ещё одна новинка – телевизор EZ1002 с 77-дюймовым экраном. В обеих моделях используется новейшая технология HDR Brightness Enhancer, позволяющая оптимизировать качество изображения в ярко освещённых помещениях. По утверждению одного из специалистов компании, пиковое значение яркости для EZ1002 составляет 1000 нит, для EZ952 – около 950 нит.
Начало продаж EZ952 в Европе запланировано на июнь 2017 года; с EZ1002 ясности пока нет, известно только, что ожидать появления новинки раньше осени не приходится.
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