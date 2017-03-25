Компания Panasonic выпустила четыре обновлённых объектива стандарта Микро 4/3 для семейства фотокамер LUMIX G. Они поддерживают систему стабилизации изображения Dual I.S.*1 и пятиосные системы стабилизации изображения Dual I.S.*2 и Dual I.S.2*3.

Объективы защищены от пыли и влаги; это означает, что теперь в полевых условиях могут работать все девять моделей из семейства LUMIX G. Новинки подойдут и для видеосъемки: внутренняя система приводов фокусировки обеспечивает тихую работу объектива, а шаговые моторы управления диафрагмой позволяют плавно корректировать экспозицию при зумировании или панорамировании.