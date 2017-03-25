Panasonic LUMIX G X VARIO защищают от влаги, пыли и холода
Компания Panasonic выпустила четыре обновлённых объектива стандарта Микро 4/3 для семейства фотокамер LUMIX G. Они поддерживают систему стабилизации изображения Dual I.S.*1 и пятиосные системы стабилизации изображения Dual I.S.*2 и Dual I.S.2*3.
Объективы защищены от пыли и влаги; это означает, что теперь в полевых условиях могут работать все девять моделей из семейства LUMIX G. Новинки подойдут и для видеосъемки: внутренняя система приводов фокусировки обеспечивает тихую работу объектива, а шаговые моторы управления диафрагмой позволяют плавно корректировать экспозицию при зумировании или панорамировании.
На российском рынке новые объективы LUMIX G X VARIO 12-35 мм, LUMIX G X VARIO 35-100 мм, LUMIX G VARIO 45-200 мм и LUMIX G VARIO 100-300 мм представлены с марта 2017 года.
Комментарии