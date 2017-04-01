Panasonic LUMIX GX800: новая компактная беззеркалка

01.04.2017 12:03 Новая компактная фотокамера Panasonic LUMIX DC-GX800 отличается высоким качеством изображения и предлагает расширенные возможности в области съёмки «селфи» благодаря поворотному экрану и функции 4K Фото. Сенсор Digital Live MOS с разрешением 16 Мп без низкочастотного фильтра и новый процессор изображения Venus Engine позволили добиться высочайшей резкости, превосходной детализации и впечатляющей цветопередачи на ISO вплоть до 25600. Фотокамера LUMIX GX800 поддерживает видеосъёмку в разрешении QFHD 4K, 3840×2160 25p (50 Гц) или 24p в формате MP4. Сенсорный экран с диагональю 3″ и разрешением 1 040 000 можно развернуть на 180°, при этом он автоматически переключится в режим «Автопортрет» с функциями, облегчающими съёмку «селфи», в том числе режим «4K Селфи». Доступны также функции ретуши: «Ровная кожа», «Размытие» и «Слимминг» (коррекция полноты). В режиме «Селфи» можно делать панорамные снимки, а затем опубликовать их с помощью встроенного модуля Wi-Fi. Связанные новости: Panasonic LUMIX G X VARIO защищают от влаги, пыли и холода - 25.03.2017 13:05 Видеокамера Panasonic HC-X1 для профессионалов - 26.11.2016 12:00 Фотокамера Panasonic LUMIX DMC-G80 - 20.11.2016 12:00 Вернуться к списку новостей