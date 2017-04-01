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Panasonic LUMIX GX800: новая компактная беззеркалка


01.04.2017 12:03

 

 

Новая компактная фотокамера Panasonic LUMIX DC-GX800 отличается высоким качеством изображения и предлагает расширенные возможности в области съёмки «селфи» благодаря поворотному экрану и функции 4K Фото.

 

Сенсор Digital Live MOS с разрешением 16 Мп без низкочастотного фильтра и новый процессор изображения Venus Engine позволили добиться высочайшей резкости, превосходной детализации и впечатляющей цветопередачи на ISO вплоть до 25600. Фотокамера LUMIX GX800 поддерживает видеосъёмку в разрешении QFHD 4K, 3840×2160 25p (50 Гц) или 24p в формате MP4. 

 

Сенсорный экран с диагональю 3″ и разрешением 1 040 000 можно развернуть на 180°, при этом он автоматически переключится в режим «Автопортрет» с функциями, облегчающими съёмку «селфи», в том числе режим «4K Селфи». Доступны также функции ретуши: «Ровная кожа», «Размытие» и «Слимминг» (коррекция полноты).  В режиме «Селфи» можно делать панорамные снимки, а затем опубликовать их с помощью встроенного модуля Wi-Fi.

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