Система автофокусировки с технологией Depth From Defocus обеспечивает высочайшую скорость отклика и фокусировки. Она рассчитывает расстояние до объекта, оценивая два изображения, снятых с разной резкостью, при этом обмен данными между объективом и сенсором происходит на скорости 240 к/с, то есть камера фокусируется на объекте за 0,09 с. Серийная съёмка со скоростью 10 к/с (AFS) / 6 к/с (AFC), облегчает съёмку быстродвижущихся объектов.