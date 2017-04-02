Panasonic объявляет о старте продаж фотокамеры LUMIX FZ82
Фотокамера Panasonic LUMIX FZ82 – достойное пополнение серии FZ. Новинка оснащена универсальным широкоугольным объективом LUMIX DC VARIO с фокусным расстоянием 20 мм и 60-кратным оптическим зумом (20-1200 мм в эквиваленте 35 мм камеры) и предлагает расширенные возможности ручного управления фото- и видеосъёмкой.
Система автофокусировки с технологией Depth From Defocus обеспечивает высочайшую скорость отклика и фокусировки. Она рассчитывает расстояние до объекта, оценивая два изображения, снятых с разной резкостью, при этом обмен данными между объективом и сенсором происходит на скорости 240 к/с, то есть камера фокусируется на объекте за 0,09 с. Серийная съёмка со скоростью 10 к/с (AFS) / 6 к/с (AFC), облегчает съёмку быстродвижущихся объектов.
Присутствует также поддержка 4K-видеосъёмки и система оптической стабилизации изображения POWER O.I.S. с активным режимом, которая эффективно подавляет размытие изображения, вызванное дрожанием рук, даже при видеосъёмке.
Предусмотрены модуль Wi-Fi, «горячий башмак», а также широкая линейка опциональных аксессуаров.
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