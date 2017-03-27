Panasonic поддержит 3D
Корпорация Panasonic пока не планирует сворачивать производство телевизоров с поддержкой 3D. Эта новость должна порадовать любителей Blu-ray, которые хотели бы проапгрейдить свою систему до UHD.
Теперь они могут это сделать благодаря модели EX780 с процессором Studio Colour HCX2 и панелью Super Bright. Для лучшей передачи чёрного модель оснащена LED-подсветкой с функцией диммирования.
Конструкторы Panasonic поработали над оптимизацией «картинки» при просмотре видеоконтента в ярко-освещённых помещениях, оснастив EX780 технологией «улучшения яркости» HDR Brightness Enhancer. Заявленная пиковая яркость – около 500 нит.
Модель поставляется в комплекте со стойкой Switch Design, в которой «прячутся» соединительные кабели.
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