Panasonic поддержит 3D

27.03.2017 12:05 Корпорация Panasonic пока не планирует сворачивать производство телевизоров с поддержкой 3D. Эта новость должна порадовать любителей Blu-ray, которые хотели бы проапгрейдить свою систему до UHD. Теперь они могут это сделать благодаря модели EX780 с процессором Studio Colour HCX2 и панелью Super Bright. Для лучшей передачи чёрного модель оснащена LED-подсветкой с функцией диммирования. Конструкторы Panasonic поработали над оптимизацией «картинки» при просмотре видеоконтента в ярко-освещённых помещениях, оснастив EX780 технологией «улучшения яркости» HDR Brightness Enhancer. Заявленная пиковая яркость – около 500 нит. Модель поставляется в комплекте со стойкой Switch Design, в которой «прячутся» соединительные кабели. Связанные новости: Panasonic EZ950: новая серия 4K Pro HDR Ultra HD OLED ТВ - 22.02.2017 15:20 Прозрачный телевизор Panasonic - 21.01.2016 12:00 Вернуться к списку новостей