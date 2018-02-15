15.02.2018 10:10

На завершившейся недавно выставке Integrated Systems Europe компания Panasonic представила несколько новинок, в том числе Ultra HD Blu-ray проигрыватель DP-UB9000.

DP-UB9000 – уже пятая модель 4K Blu-ray плееров Panasonic, выход которых запланирован на 2018 год; он «возглавит» новую серию и станет самым технологически продвинутым из анонсированных новинок. DP-UB9000 поддерживает HDR10+, Dolby Vision HDR и звук 7.1. В будущем планируется программное обновление, которое добавит к многочисленным достоинствам устройства возможность голосового управления посредством Alexa и Google Assistant.

При разработке новинки упор сделан на аудио составляющую; для этого предусмотрены отдельная схема питания, «высокопроизводительный» ЦАП и балансный XLR выход. Для того, чтобы уменьшить шум, возникающий при вращении диска, используется шасси нового типа. Проигрыватель будет оснащаться процессором HCX (Hollywood Cinema Experience) последнего поколения.