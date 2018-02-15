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Panasonic выпускает 4K Blu-ray проигрыватель DP-UB9000


15.02.2018 10:10

 

 

На завершившейся недавно выставке Integrated Systems Europe компания Panasonic представила несколько новинок, в том числе Ultra HD Blu-ray проигрыватель DP-UB9000. 

 

DP-UB9000 – уже пятая модель 4K Blu-ray плееров Panasonic, выход которых запланирован на 2018 год; он «возглавит» новую серию и станет самым технологически продвинутым из анонсированных новинок. DP-UB9000 поддерживает HDR10+, Dolby Vision HDR и звук 7.1. В будущем планируется программное обновление, которое добавит к многочисленным достоинствам устройства возможность голосового управления посредством Alexa и Google Assistant.

 

При разработке новинки упор сделан на аудио составляющую; для этого предусмотрены отдельная схема питания, «высокопроизводительный» ЦАП и балансный XLR выход. Для того, чтобы уменьшить шум, возникающий при вращении диска, используется шасси нового типа. Проигрыватель будет оснащаться процессором HCX (Hollywood Cinema Experience) последнего поколения.

 

Информации о цене пока нет; появления новинки следует ожидать не ранее осени 2018 года.

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