Домашняя техника Paradigm, Anthem, MartinLogan: возвращение

15.05.2019 09:00 Скотт Бэгби (Scott Bagby), один из основателей Paradigm Electronics, стал новым собственником торговых марок Paradigm, Anthem и MartinLogan. Предполагается, что он будет выполнять обязанности председателя Совета Директоров новой компании и осуществлять глобальное руководство. Функции управляющего директора возлагаются на Джона Бэгби (John Bagby). В 2005 году контрольный пакет акций Paradigm был приобретён частной инвестиционной фирмой Shoreview Industries. При участии Скотта Бэгби была создана компания SVI Holdings, которая вскоре приобрела и MartinLogan. После новой сделки, сумма которой не разглашается, Shoreview Industries вышла из бизнеса. Под брендом Anthem выпускаются предусилители/процессоры для домашних кинотеатров, одни из самых востребованных в отрасли – доля рынка Anthem составляет 30%. Акустические системы Paradigm, по данным специализированного новостного и аналитического издания CE Pro, входят в десятку самых популярных среди профессиональных инсталляторов США моделей (речь идёт о напольных громкоговорителях и «встройке»). MartinLogan широко известна своими электростатическими колонками, а также сабвуферами. Связанные новости: Top High End 2019: итоги подведены - 15.04.2019 07:00 Сабвуферы MartinLogan серии BalancedForce - 25.06.2014 10:00 Вернуться к списку новостей