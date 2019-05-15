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Paradigm, Anthem, MartinLogan: возвращение


15.05.2019 09:00

 

 

Скотт Бэгби (Scott Bagby), один из основателей Paradigm Electronics, стал новым собственником торговых марок Paradigm, Anthem и MartinLogan. Предполагается, что он будет выполнять обязанности председателя Совета Директоров новой компании и осуществлять глобальное руководство. Функции управляющего директора возлагаются на Джона Бэгби (John Bagby).

 

В 2005 году контрольный пакет акций Paradigm был приобретён частной инвестиционной фирмой Shoreview Industries. При участии Скотта Бэгби была создана компания SVI Holdings, которая вскоре приобрела и MartinLogan. После новой сделки, сумма которой не разглашается, Shoreview Industries вышла из бизнеса.

 

Под брендом Anthem выпускаются предусилители/процессоры для домашних кинотеатров, одни из самых востребованных в отрасли – доля рынка Anthem составляет 30%. Акустические системы Paradigm, по данным специализированного новостного и аналитического издания CE Pro, входят в десятку самых популярных среди профессиональных инсталляторов США моделей (речь идёт о напольных громкоговорителях и «встройке»). MartinLogan широко известна своими электростатическими колонками, а также сабвуферами.

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