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Парящие наушники и шведский Hi-Fi


08.08.2019 09:00

 

 

Российская компания Concert Ltd. стала эксклюзивным дистрибьютором продукции австрийского производителя MySphere 3 и шведского Harmony Design (Швеция).

 

Бренд MySphere 3 принадлежит компании LB-acoustics, занимающейся созданием технологий акустических измерений звука и вибраций и выпускающей наушники самого высокого класса. Их разрабатывают выдающиеся инженеры-акустики Хайнц Реннер (Heinz Renner) и Гельмут Райбак (Helmut Ryback), работавшие в компании AKG; благодаря им на свет появились многие легендарные модели наушников и микрофонов, которыми пользовались знаменитые музыканты, в том числе модель AKG K 1000.

 

Для бренда MySphere 3 они разработали наушники открытого типа MySphere 3.1/3.2, которые называют Hover Ear (дословно «парящее ухо»). Излучатели этих наушников имеют сверхлёгкую катушку и мембрану из стекловолоконной пены со структурой паутины; они обеспечивают самое быстрое импульсное воспроизведение. Пространство по обе стороны от движущейся мембраны полностью вентилируется, ничто не мешает мембране в ее движении. Мягкие подушки прикреплены магнитами и могут быть удалены вручную без инструментов. Наушники как бы парят над ухом, их вес составляет всего 320 г.

 

Шведская компания Harmony Design производит усилители для наушников с оригинальной схемотехникой, цифро-аналоговые преобразователи, предусилители, усилители мощности, акустические системы, сетевые фильтры. Все компоненты удивительно надёжны, доступны по цене, легко конкурируют по звуку с более дорогими моделями известных производителей. Разработка, окончательная сборка и тестирование осуществляются на собственном предприятии, расположенном недалеко от Гетеборга.

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