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«Пати дома – это круто…»


15.11.2018 10:00

 

 

Club7 и Club5 – две новые моноблочные беспроводные универсальные аудиосистемы серии Club Sound от Pioneer. С их помощью можно создать настоящую клубную атмосферу в домашних условиях.

 

Технология Kick Enhance оптимизирует звучание ударной секции, сохраняя высокочастотную составляющую басового спектра. Каждый из громкоговорителей оснащён парой низкочастотных динамиков (диаметром 180 мм и 130 мм соответственно) с независимым контуром питания, а также двумя высокочастотными динамиками диаметром 50 мм.

 

Предусмотрена возможность подключения по Bluetooth и голосовое управление воспроизведением плейлистов. Есть USB и AUX входы, а также входные и выходные разъёмы RCA; можно подключать колонки попарно в качестве правого и левого канала стерео пары или соединять при помощи проводов несколько колонок. 

 

Во фронтальную, так и в тыловую панели корпуса колонок встроены светодиодные модули. В режиме Rave LED Mode они синхронно загораются в такт музыке; в режиме Chill LED Mode – мягко мерцают. Выбрать подходящий режим можно, нажав кнопку на корпусе колонки, или через приложение для смарфтонов Pioneer Club Sound App; оно же даёт доступ к потоковым онлайн-сервисам, позволяет выбрать источник сигнала, изменить громкость и другие настройки системы. Выбор композиций доступен и через голосовые команды – для этого на самой колонке есть кнопка Voice.

 

Громкоговорители можно размещать вертикально или горизонтально. Их габариты: 327 x 682 x 341 мм (Club7) и 262 x 592 x 281 мм (Club5), вес – 17 кг и 12 кг соответственно.

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