«Пати дома – это круто…»

15.11.2018 10:00 Club7 и Club5 – две новые моноблочные беспроводные универсальные аудиосистемы серии Club Sound от Pioneer. С их помощью можно создать настоящую клубную атмосферу в домашних условиях. Технология Kick Enhance оптимизирует звучание ударной секции, сохраняя высокочастотную составляющую басового спектра. Каждый из громкоговорителей оснащён парой низкочастотных динамиков (диаметром 180 мм и 130 мм соответственно) с независимым контуром питания, а также двумя высокочастотными динамиками диаметром 50 мм. Предусмотрена возможность подключения по Bluetooth и голосовое управление воспроизведением плейлистов. Есть USB и AUX входы, а также входные и выходные разъёмы RCA; можно подключать колонки попарно в качестве правого и левого канала стерео пары или соединять при помощи проводов несколько колонок. Во фронтальную, так и в тыловую панели корпуса колонок встроены светодиодные модули. В режиме Rave LED Mode они синхронно загораются в такт музыке; в режиме Chill LED Mode – мягко мерцают. Выбрать подходящий режим можно, нажав кнопку на корпусе колонки, или через приложение для смарфтонов Pioneer Club Sound App; оно же даёт доступ к потоковым онлайн-сервисам, позволяет выбрать источник сигнала, изменить громкость и другие настройки системы. Выбор композиций доступен и через голосовые команды – для этого на самой колонке есть кнопка Voice. Громкоговорители можно размещать вертикально или горизонтально. Их габариты: 327 x 682 x 341 мм (Club7) и 262 x 592 x 281 мм (Club5), вес – 17 кг и 12 кг соответственно. Связанные новости: Наушники серии «C» от Pioneer - 13.03.2018 13:26 Малобюджетный Dolby Atmos AV-ресивер PIONEER VSX-933 - 26.02.2018 15:20 Флагманский SACD плеер Pioneer PD-70AE - 03.10.2017 11:40 Вернуться к списку новостей