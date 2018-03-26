PC Triple C для кабелей класса High End
Проводники нового акустического кабеля SPC-650 производства японской компании SAEC (Sound of Audio Engineering Company) выполнены из инновационной меди PC Triple C.
Сверхчистый материал имеет исключительно стабильные электрические характеристики, низкий коэффициент искажений и высокий коэффициент пропускания. Он обеспечивает большой прирост в КПД по сравнению с аналогичными моделями.
Проводящие жилы разнесены друг от друга на максимальное расстояние, что существенно снижает их потенциальное взаимодействие. Дополнительный внутренний наполнитель из чистого хлопка позволил расширить динамический диапазон, добавив масштаб и энергию при воспроизведении в среднем и низком частотных диапазонах, и обеспечить высокое отношение сигнал / шум.
Внешний изолятор кабеля SAEC SPC-650 сделан из гибкого ПВХ без использования свинца. Внешний диаметр – 7,5 мм. Кабель поставляется в катушках по 50 метров.
Комментарии