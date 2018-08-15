Конфигуратор даёт пользователю возможность составлять спецификации, рассчитывать стоимость проекта и получать консультации сотрудников технической службы компании. Он предоставляет такую информацию, как общий вес готовой конструкции, энергопотребление видео стены, разрешение дисплея и т.п. Все изменения, возникающие в ходе реализации решения, остаётся в памяти системы.