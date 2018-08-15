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Peerless-AV: конфигуратор для ЖК-видеостен


15.08.2018 09:30

 

 

Компания Peerless-AV представила новый рабочий инструмент для инсталляторов – онлайн конфигуратор светодиодных видео стен.

 

Конфигуратор даёт пользователю возможность составлять спецификации, рассчитывать стоимость проекта и получать консультации сотрудников технической службы компании. Он предоставляет такую информацию, как общий вес готовой конструкции, энергопотребление видео стены, разрешение дисплея и т.п. Все изменения, возникающие в ходе реализации решения, остаётся в памяти системы.

 

Внедрение конфигуратора Peerless-AV значительно облегчает системным интеграторам работу над проектами, сокращает время и финансовые затраты на подготовку документации. 

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