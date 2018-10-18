18.10.2018 09:00

Одним из участников выставки Integrated Systems Russia 2018, которая пройдёт в Москве с 24 по 26 октября, станет компания Peerless-AV. Она представит всепогодные дисплеи серии Xtreme, а также настенные крепления для мониторов серии Supreme Full-Service.

Всепогодные дисплеи серии Xtreme (посетители выставки увидят 55-дюймовую модель) могут использоваться в условиях больших перепадов температур, от -35°C до 60°C; такая возможность достигается благодаря запатентованной системе Dynamic Thermal Transfer. Яркость дисплеев серии Xtreme – 2500 нит: качество изображения и цветопередача остаются на высочайшем уровне даже в условиях ярко освещенных помещений. Уникальная система Ventless Dynamic Thermal Transfer надёжно защищает дисплей от перегрева при его эксплуатации в условиях высоких температур и, наоборот, не даёт ему чрезмерно охладиться при низкой температуре.

«Умное» настенное крепление DS-VW775-QR SmartMount с функцией Quick Release позволяет значительно сократить время, требуемое на его установку, а для монтажа достаточно одного человека, а не бригады. Дисплей можно расположить вертикально или горизонтально, в зависимости от требований к инсталляции. Вторая модель, которая будет представлена на выставке – стандартное крепление DS-VW775, рассчитанное на дисплеи с диагональю от 46 до 60 дюймов и нагрузку до 56,8 кг.