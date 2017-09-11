Домашняя техника Peerless-AV: новые модели для установки вне жилых помещений

11.09.2017 17:40 - На выставке CEDIA 2017 компания Peerless-AV представила ряд новых продуктов, предназначенных для установки вне жилых помещений, на открытых пространствах. Новинки предназначены для использования как в частных домах, так и в коммерческих проектах. В ассортименте Peerless-AV появились дисплеи UltraView третьего поколения с разрешением 4K и увеличенной яркостью; в новой линейке – модели с диагональю 49, 55 и 65 дюймов. Осенью компания начнёт выпуск второго поколения саундбаров Xtreme Outdoor. От предыдущей модели новинка отличается большей мощностью (до 200 Вт) и возможностью подключения по Bluetooth. Вернуться к списку новостей