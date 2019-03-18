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Peerless-AV – официальный бренд Forbes Travel Guide


18.03.2019 14:00

 

 

Издаваемый ежегодно туристический справочник Forbes – руководство для преуспевающих путешественников, в котором они могут почерпнуть информацию о лучших мировых курортах, отелях и спа-комплексах. В этом году Forbes назвал компанию Peerless-AV лучшим поставщиком всепогодных ТВ решений для отелей класса «люкс».

 

В очередном издании справочника бренду Peerless-AV присвоен статус официального поставщика всепогодных ТВ мониторов и настенных креплений для ТВ, используемых в люксовых отелях и спа. Компания вошла в список из 35 производителей, отвечающих высочайшим стандартам Forbes Travel Guide.

 

Говорит Филип Бойен (Filip Boyen), президент Forbes Travel Guide: «Peerless-AV – поставщик самых разнообразных аудиовизуальных решений, от всепогодных UHD ТВ,  рассчитанных на круглогодичное использование вне отапливаемых и защищённых от непогоды помещений, до универсальных креплений, которые выглядят стильно и элегантно, и при этом способны выдержать большой вес. Эстетичный внешний вид и простота установки и обслуживания – это именно то, что нужно для индустрии гостеприимства, и именно поэтому мы рекомендуем продукцию Peerless-AV самым престижным отелям».  

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