Новый SPK-080 мощнее (200 Вт), лучше защищён от влаги и пыли (IP65) и рассчитан на более длительную эксплуатацию. Универсальный крепёж облегчает и ускоряет процесс монтажа.

Предусмотрена возможность аналогового и цифрового подключения, что позволяет использовать саундбар с любым ТВ или дисплеем, а также соединение по Bluetooth. SPK-080 оснащён широкополосными динамиками (50 Гц – 20 Гц) и и встроенным усилителем класса D. В комплект поставки входит ИК-пульт управления. Саундбар совместим со всеми моделями всепогодных дисплеев Peerless-AV серии Xtreme и всепогодных телевизоров UltraView.