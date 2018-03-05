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Peerless-AV: всепогодный саундбар SPK-080


05.03.2018 09:00

 

 

Серия Xtreme всепогодных аудио-видео компонентов Peerless-AV пополнилась усовершенствованной версией саундбара SPK-080. Устройство рассчитано на эксплуатацию в  любой сезон.

 

Новый SPK-080 мощнее (200 Вт), лучше защищён от влаги и пыли (IP65) и рассчитан на более длительную эксплуатацию. Универсальный крепёж облегчает и ускоряет процесс монтажа.

 

Предусмотрена возможность аналогового и цифрового подключения, что позволяет использовать саундбар с любым ТВ или дисплеем, а также соединение по Bluetooth. SPK-080 оснащён широкополосными динамиками (50 Гц – 20 Гц) и и встроенным усилителем класса D. В комплект поставки входит ИК-пульт управления. Саундбар совместим со всеми моделями всепогодных дисплеев Peerless-AV серии Xtreme и всепогодных телевизоров UltraView.

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