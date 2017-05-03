Penaudio: акустический эксклюзив из Финляндии

03.05.2017 15:00 В ознаменование 100-летия независимости Финляндии и 18-ти лет со дня основания Penaudio финская компания выпустила ограниченную партию из 100 пар эксклюзивных акустических систем 6.6 Suomi 100 Limited Edition. Новинка спроектирована и изготовлена с использованием самых современных технологий, материалов и компонентов: корпуса акустических систем демпфированы двумя разными типами материалов, колонки оснащены заказными коаксиальными 4.5” динамиками SEAS, использованы высококачественные клеммы и элементы кроссовера аудиофильского качества. Колонки выполнены в цветах национального флага: корпус покрыт белым лаком, грили – синего цвета. На тыловой панели одной колонки установлена отчеканенная специально для этого проекта серебряная монета с финским гербом и годом выпуска – 2017, на другой – серебряная монета в 10 Евро, выпущенная к 100-летию независимости страны. Каждая пара акустических систем имеет свой уникальный номер от 1 до 100. Стоимость пары акустических систем Penaudio 6.6 Suomi 100 составляет 1295 Евро, продаваться они будут исключительно на территории Финляндии. Связанные новости: Финская симфония Penaudio Sinfonia - 15.08.2011 13:00 Акустика Penaudio: весенние новинки - 04.03.2011 13:00 Вернуться к списку новостей