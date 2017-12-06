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Perreaux меняет дистрибьютора в России


06.12.2017 13:45

 

 

Новозеландский производитель аудио-видео компонентов Perreaux (Перро) сменил российского дистрибьютора. Теперь за продвижение продукции бренда на рынке РФ «отвечает» компания En-Trade Distribution.

 

Отличительная особенность Perreaux – ярко выраженный минимализм, как во внешнем облике компонентов, так и в подходе к конструированию. В ассортименте компании представлены интегральные и предварительные усилители, фонокорректор, акустические системы и кабельная продукция. Инженеры Perreaux – приверженцы использования MOSFET-транзисторов в выходных каскадах: в компании считают, что именно они обеспечивают качество звучания, приближенное к тому, что дают усилители, выполненные на «лампах». Особое внимание уделяется питанию аппаратов, например, в топовом предусилителе Perreaux SM6MKII – шесть раздельных блоков питания.

 

Одна из новинок модельного ряда бренда – стерео усилитель 255i класса AB. Его мощность - 250 Вт / 8 Ом, 500 Вт / 4 Ом. Встроенный микропроцессор обеспечивает надёжность системы защиты; пошаговый регулятор громкости выполнен на базе классической лестничной схемы с электронным управлением. Усилитель имеет две пары акустических клемм, вход для iPod; может быть интегрирован в систему домашнего кинотеатра. Функционал устройства может быть  расширен за счет опциональных модулей: ЦАП на базе флагманского чипа ES9038PRO SABRE DAC (32 бит/ 384 кГц, DSD 256) и MM/MC фонокорректора.

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