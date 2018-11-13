Персональные настройки звука в телевизорах Loewe

13.11.2018 15:10 Производитель телевизоров компания Loewe меняет представление о телевизорах как об устройствах с низким качеством звука, предлагая пользователям новую услугу. Loewe пригласила к сотрудничеству компанию Mimi Hearing Technologies, которая разработала специальную программу, позволяющую настроить звук телевизора в соответствии с индивидуальными предпочтениями или потребностями зрителя. Программа учитывает разные параметры, в том числе и возраст смотрящего ТВ. Она формирует персональный профиль пользователя, основанный на многочисленных данных, полученных в ходе проведённых компанией-разработчиком анонимных аудио тестов, а также – в режиме реального времени – анализирует аудио контент. В итоге исходящий из ТВ звук автоматически подстраивается под пользователя. Раньше эта технология использовалась только в наушниках; Loewe – первая компания, применившая её для динамиков, устанавливаемых в телевизоры. Разработчики утверждают, что автоматическая подстройка необходима, если пользователь хочет получить оптимальный звук. Однако в том случае, если ощущения от прослушивания вызывают дискомфорт, каждый владелец ТВ может сам произвести настройку или вообще отключить эту функцию. Технология уже доступна для телевизоров Loewe, в том числе для моделей bild 3 и выше; чтобы воспользоваться её преимуществами, требуется скачать последнее обновление ПО. Связанные новости: Телевизоры Loewe: новый дизайн и голосовое управление Alexa - 14.09.2018 08:00 Loewe: первый KNX модуль для телевизоров - 22.03.2018 15:51 Loewe: OLED HDR 4K телевизор Bild 5 - 10.07.2017 12:42 Loewe Bild 9 – эстетика «ар-деко» - 12.05.2017 17:00 Вернуться к списку новостей