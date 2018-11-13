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Персональные настройки звука в телевизорах Loewe


13.11.2018 15:10

 

 

Производитель телевизоров компания Loewe меняет представление о телевизорах как об устройствах с низким качеством звука, предлагая пользователям новую услугу.

 

Loewe пригласила к сотрудничеству компанию Mimi Hearing Technologies, которая разработала специальную программу, позволяющую настроить звук телевизора в соответствии с индивидуальными предпочтениями или потребностями зрителя. Программа учитывает разные параметры, в том числе и возраст смотрящего ТВ. Она формирует персональный профиль пользователя, основанный на многочисленных данных, полученных в ходе проведённых компанией-разработчиком анонимных аудио тестов, а также – в режиме реального времени – анализирует аудио контент. В итоге исходящий из ТВ звук автоматически подстраивается под пользователя. 

 

Раньше эта технология использовалась только в наушниках; Loewe – первая компания, применившая её для динамиков, устанавливаемых в телевизоры. Разработчики утверждают, что автоматическая подстройка необходима, если пользователь хочет получить оптимальный звук. Однако в том случае, если ощущения от прослушивания вызывают дискомфорт, каждый владелец ТВ может сам произвести настройку или вообще отключить эту функцию. Технология уже доступна для телевизоров Loewe, в том числе для моделей bild 3 и выше; чтобы воспользоваться её преимуществами, требуется скачать последнее обновление ПО.

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