Домашняя техника Первая в мире аудио гарнитура с интерфейсом HDMI

03.10.2016 17:00 Аудио гарнитура Tritton Katana HD компании Mad Catz является первой моделью в своем классе, в которой сочетаются беспроводные технологии и HDMI-подключение.



Tritton Katana HD – это универсальный гаджет, работающий с любой современной платформой и поддерживающий воспроизведение объемного восьмиканального звука. Но главная особенность новинки в том, что она является первой в мире гарнитурой с подключением через порт HDMI 2.0. База беспроводной гарнитуры Tritton Katana HD поддерживает именно этот вариант подключения: в результате пользователь может наслаждаться высококлассным объемным звуком в формате HD, погружаясь в игру с головой.



Новая гарнитура совместима со всеми популярными платформами: PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PlayStation 3, ПК и даже проигрывателями Blu-ray. Tritton® Katana HD оснащена крупными 50-мм динамики, также в ней реализована технология DS Headphone:X для пространственного звучания. Она делает звук объемным и живым, позволяет точно определить местоположение врагов и направление выстрелов, чтобы максимально быстро реагировать на игровые события. Благодаря этой технологии наушники также покажут себя с лучшей стороны во время прослушивания музыки или просмотра фильмов.



Гарнитура Tritton Katana HD оборудована съемным направленным микрофоном на штанге. Он передает только голос игрока, отсекая посторонние шумы, и делает внутриигровое общение простым и приятным. При необходимости микрофон можно отключить одним нажатием.



Беспроводной формат гарнитуры дарит свободу движений, не принося в жертву качество передачи звука. Основные элементы управления устройством расположены на чашках наушников, а радиус действия сигнала составляет 10 метров. Заряда аккумулятора хватает на 20 часов активной игры.



Рекомендованная цена гарнитуры Tritton Katana HD составляет 13’990 ₽. Вернуться к списку новостей