02.04.2019 15:55

Как всегда первого апреля, даже самые известные и авторитетные компании не упускают возможности пошутить. Производители, работающие в сфере аудио, видео и «умных» гаджетов – не исключение.

Так, компания из Шотландии Gallo Acoustics опубликовала новость о том, что её сотрудники после двух лет исследований разработали новую технологию нанесения на колонки узоров, повторяющих… орнаменты тартана, в России более известной как ткань-«шотландка». Громкоговорители Gallo действительно можно красить в любые цвета – для этого достаточно сообщить производителю обозначение нужного оттенка по шкале RAL или Pantone. А вчера компания объявила о четырёх тысячах (!) новых расцветок, доступных для заказа. Дизайнеры интерьеров будут расстроены, узнав, что это всего лишь первоапрельская шутка.

«Новость» от KEF была очевидно фейковой – но кто знает, в какие чудеса инженерной мысли готовы поверить те, кто одержим идеей «идеального звука»? Впрочем, в данном случае маркетологи KEF скорее обращались к потребителям, далёким от высоких технологий, стремящимся в первую очередь к комфорту, – и уж точно давно позабывшим школьные уроки физики. В новостной рассылке KEF анонсировал CSH – новую модель, представляющую собой… диванную подушку с встроенным фирменным модулем Uni-Q. Аббревиатура CSH расшифровывается как Cushion Speaker Hybrid (то есть гибрид громкоговорителя и подушки). Сообщается, что подушка наполнена пухом венгерских гусей (эта порода славится особой мягкостью пуха) и поддерживает самые распространённые стриминговые сервисы.