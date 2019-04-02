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Первоапрельские розыгрыши


02.04.2019 15:55

 

 

Как всегда первого апреля, даже самые известные и авторитетные компании не упускают возможности пошутить. Производители, работающие в сфере аудио, видео и «умных» гаджетов – не исключение. 

 

Так, компания из Шотландии Gallo Acoustics опубликовала новость о том, что её сотрудники после двух лет исследований разработали новую технологию нанесения на колонки узоров, повторяющих… орнаменты тартана, в России более известной как ткань-«шотландка». Громкоговорители Gallo действительно можно красить в любые цвета – для этого достаточно сообщить производителю обозначение нужного оттенка по шкале RAL или Pantone. А вчера компания объявила о четырёх тысячах (!) новых расцветок, доступных для заказа. Дизайнеры интерьеров будут расстроены, узнав, что это всего лишь первоапрельская шутка.

 

«Новость» от KEF была очевидно фейковой – но кто знает, в какие чудеса инженерной мысли готовы поверить те, кто одержим идеей «идеального звука»? Впрочем, в данном случае маркетологи KEF скорее обращались к потребителям, далёким от высоких технологий, стремящимся в первую очередь к комфорту, – и уж точно давно позабывшим школьные уроки физики. В новостной рассылке KEF анонсировал CSH – новую модель, представляющую собой… диванную подушку с встроенным фирменным модулем Uni-Q. Аббревиатура CSH расшифровывается как Cushion Speaker Hybrid (то есть гибрид громкоговорителя и подушки). Сообщается, что подушка наполнена пухом венгерских гусей (эта порода славится особой мягкостью пуха) и поддерживает самые распространённые стриминговые сервисы.

 

Наконец, Google пошёл ещё дальше в своих фантазиях и в разделе своего блога, посвящённом домашним технологиям, объявил  о создании специального приложения Google Tulip, позволяющего… разговаривать с тюльпанами. Учёные давно доказали, что цветы и другие растения способны общаться друг с другом, обмениваясь своего рода сообщениями через корневую систему. По мнению учёных, тюльпаны особенно болтливы, но при этом – отличные слушатели. Для активации переводчика необходимо обратиться к голосовому помощнику вашего Google Home со словами “Hey Google, talk to my tulip” («Эй, Гугл, поговори с моим цветочком»). 

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