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Первые активные сабвуферы от Nuvo


26.11.2018 13:25

 

 

Компания Legrand которой принадлежит бренд Nuvo, объявила о начале производства активных сабвуферов. Это первая серия сабвуферов в ассортименте Nuvo, пока в ней представлены три модели: 8-, 10- и 12-дюймовая.

 

Фронтальный низкочастотный драйвер  устанавливается в корпус из MDF с виниловым покрытием. 8-дюймовая модель NV-SUB8 оснащена портом фазоинвертора, расположенным на передней панели сабвуфера. У модели NV-SUB10 с 10-дюймовым НЧ-динамиком таких портов два. Эти сабвуферы подойдут для использования в составе систем домашнего кинотеатра начального и среднего уровня, оборудованных в небольших помещениях.

 

Флагманская модель новой серии – 12-дюймовый NV-SUB12GB в полностью закрытом корпусе с отделкой «чёрный лак». Это сабвуфер для профессиональной установки, предназначенный для «серьёзных» домашних кинозалов. 

 

Мощность сабвуферов – 100, 200 и 300 Вт, частотная характеристика 30 Гц-200 Гц, 27 Гц-200 Гц и 23 Гц-200 Гц соответственно. Новинки совместимы с фирменным комплектом NV-SUBTXRX (приёмник+передатчик), позволяющим – при наличии дополнительных принимающих блоков NV-SUBRX – создать в одном помещении беспроводную систему с несколькими (до четырёх) сабвуферами. Для подключения большинства современных AV-ресиверов, в том числе беспроводного, предусмотрены LFE/RCA стереовход и выход, а также USB-порты. Сабвуфер автоматически включается, когда получает сигнал от ресивера; при отсутствии сигнала в течение 15 минут устройство уходит в режим ожидания.

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