26.11.2018 13:25

Компания Legrand которой принадлежит бренд Nuvo, объявила о начале производства активных сабвуферов. Это первая серия сабвуферов в ассортименте Nuvo, пока в ней представлены три модели: 8-, 10- и 12-дюймовая.

Фронтальный низкочастотный драйвер устанавливается в корпус из MDF с виниловым покрытием. 8-дюймовая модель NV-SUB8 оснащена портом фазоинвертора, расположенным на передней панели сабвуфера. У модели NV-SUB10 с 10-дюймовым НЧ-динамиком таких портов два. Эти сабвуферы подойдут для использования в составе систем домашнего кинотеатра начального и среднего уровня, оборудованных в небольших помещениях.

Флагманская модель новой серии – 12-дюймовый NV-SUB12GB в полностью закрытом корпусе с отделкой «чёрный лак». Это сабвуфер для профессиональной установки, предназначенный для «серьёзных» домашних кинозалов.