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Первые в мире наушники с технологией Super X-Fi


15.01.2019 08:00

 

 

Компания Creative Technology выпустила наушники серии Creative SXFI AIR с поддержкой технологии Super X-Fi, которая, по замыслу её создателей, призвана создать впечатление от прослушивания дорогой многоканальной аудиосистемы при использовании пары наушников. 

 

Разработчики утверждают, что наушники серии SXFI Air могут избавить потребителей от необходимости создавать домашнюю многоканальную аудио систему. Кроме того, модели этой серии совместимы с PS4, Nintendo Switch, Mac и PC. 

 

Новинка оснащается неодимовыми драйверами диаметром 50 мм; подключается по Bluetooth и USB к большинству мобильных устройств. Благодаря фирменному приложению различные настройки можно загружать прямо в память наушников. SXFI AIR способны работать в качестве отдельного музыкального плеера: они читают файлы MP3, WMA, WAV и FLAC с карт microSD.

 

Сенсорные элементы управления расположены на одной из чашек SXFI AIR. Одним движением можно переключать треки и регулировать громкость. Наушники оснащены настраиваемой RGB подсветкой. В продажу новинка поступит в феврале  2019 года, розничная цена составит 14990 рублей. 

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