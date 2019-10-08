Первые автоматические PoE шторы

08.10.2019 11:00

Компания Powershades представила системы затенения с автоматическим управлением и питанием через Ethernet (PoE, Power over Ethernet). Это первый подобный продукт – никто из компаний-конкурентов пока не готов предложить аналогичное решение.

Шторы можно подключить к смартфону, планшету или персональному компьютеру и управлять ими дистанционно из любой точки мира. Powershades PoE работают от одного кабеля CAT5, который обеспечивает питание и связь. Низковольтным шторам не нужна электропроводка, а при их установке можно обойтись без услуг сертифицированного электрика. Несколько штор можно объединять в группы, создавая для них различные сценарии управления, задавая нужное положение в зависимости от времени суток и предназначения помещений, в которых они установлены; можно активировать режим низкого энергопотребления, и так далее.

Шторы Powershades совместимы с основными решениями для домашней и промышленной автоматизации, такими, как RTI, Google Home, SmartThings, Crestron, ELAN, Control4 и URC. Потребители могут выбирать из большого ассортимента тканей, стилей и видов систем затенения, включая рулонные, плиссированные и сотовые шторы, горизонтальные жалюзи и пр. Компания-производитель заявляет, что её новая разработка более надёжна, чем традиционные радиочастотные шторы и жалюзи.