Первый Dolby Atmos саундбар от Sony
Саундбар Sony HT-ST5000 корпорация представила широкой публике на выставке CES в начале этого года. Он вызвал неоднозначную реакцию: ценители хорошего звука скептически отнеслись к возможностям саундбара воспроизводить настоящий объёмный звук, несмотря на заявленную конфигурацию 7.1.2, что, однако, не помешало экспертам оставить о новинке самые восторженные отзывы.
Первые продажи начнутся уже в марте; Sony уже озвучила розничные цены для некоторых рынков: так, в Великобритании HT-ST5000 можно будет приобрести за 2500 фунтов стерлингов. Цена для США составит 2500 долларов. Новинка обойдётся поклонникам марки значительно дороже, чем аналогичные модели от Samsung или Onkyo.
Весной в Европе появятся в продаже ещё два новых продукта Sony. Микро-саундбар HT-M300 – решение для тех помещений, где на счету буквально каждый квадратный сантиметр. В комплекте с компактным саундбаром – плоский беспроводной сабвуфер, который в целях экономии места можно спрятать, например, под диван. Цена для Великобритании: 250 фунтов. Ожидается также выход AV-ресивера STR-DN1080 с Dolby Atmos и DTS:X. Заявлены шесть HDMI-входов, возможность скачивания музыки по Wi-Fi и поддержка Google Chromecast. Цена в США: $600.
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