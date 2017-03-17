17.03.2017 12:05

Саундбар Sony HT-ST5000 корпорация представила широкой публике на выставке CES в начале этого года. Он вызвал неоднозначную реакцию: ценители хорошего звука скептически отнеслись к возможностям саундбара воспроизводить настоящий объёмный звук, несмотря на заявленную конфигурацию 7.1.2, что, однако, не помешало экспертам оставить о новинке самые восторженные отзывы.

Первые продажи начнутся уже в марте; Sony уже озвучила розничные цены для некоторых рынков: так, в Великобритании HT-ST5000 можно будет приобрести за 2500 фунтов стерлингов. Цена для США составит 2500 долларов. Новинка обойдётся поклонникам марки значительно дороже, чем аналогичные модели от Samsung или Onkyo.