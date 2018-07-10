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Первый премиальный магазин LG Electronics


10.07.2018 13:20

 

 

5 июля в Москве открылся первый премиальный магазин бытовой техники и электроники LG. Открытие приурочено к 60-летию со дня основания компании LG Electronics.

 

Во флагманском салоне, расположенном в торгово-развлекательном центре «Метрополис», демонстрируются не только технологические достижения LG, но и «фирменное» отношение к потребителям-приверженцам бренда, который, как говорится в официальном пресс-релизе компании, «с огромным уважением относится к такой черте российского менталитета, как любознательность и желание получить максимум знаний о предмете».

 

Выбор локации представители LG объясняют сочетанием нескольких важных факторов: во-первых, здесь пересекаются транспортные магистрали, ведущие в центр города, во-вторых, это давно обжитый московский район, в котором появляются современные жилые комплексы. По мнению LG, это позволяет рассчитывать на большой поток покупателей, как проживающих неподалеку, так и приезжающих в торговый комплекс в выходные дни.

 

Аудио-видео продукция бренда представлена в магазине новыми сериями телевизоров, музыкальными системами и саундбарами, видеопроекторами и пр. В специальных промо-зонах покупатели могут принять участие в интерактивном тестировании, получить от квалифицированных консультантов практические инструкции по использованию той или иной модели.

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