10.07.2018 13:20

5 июля в Москве открылся первый премиальный магазин бытовой техники и электроники LG. Открытие приурочено к 60-летию со дня основания компании LG Electronics.

Во флагманском салоне, расположенном в торгово-развлекательном центре «Метрополис», демонстрируются не только технологические достижения LG, но и «фирменное» отношение к потребителям-приверженцам бренда, который, как говорится в официальном пресс-релизе компании, «с огромным уважением относится к такой черте российского менталитета, как любознательность и желание получить максимум знаний о предмете».

Выбор локации представители LG объясняют сочетанием нескольких важных факторов: во-первых, здесь пересекаются транспортные магистрали, ведущие в центр города, во-вторых, это давно обжитый московский район, в котором появляются современные жилые комплексы. По мнению LG, это позволяет рассчитывать на большой поток покупателей, как проживающих неподалеку, так и приезжающих в торговый комплекс в выходные дни.