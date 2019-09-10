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Первый саундбар Bang & Olufsen


10.09.2019 08:04

 

 

Перед началом выставки берлинской выставки IFA 2019 компания из Дании Bang & Olufsen анонсировала выпуск своего первого саундбара с поддержкой Dolby Atmos – трёхканальной активной акустической системы Beosound Stage. В продаже новинка появится к началу зимы 2019 года.

 

Саундбар Beosound Stage – плоское прямоугольное в сечении устройство, внешний вид которого разработан совместно с дизайнерами студии NORM Architects. В соответствии с заявленным датским брендом принципом «гуманизации технологий», саундбар выполнен из натуральных материалов, а форма его корпуса максимально проста и лаконична. Варианты отделки: алюминий, бронза, дубовый шпон. Саундбар можно повесить на стену под телевизором или закрепить на специальной стойке. Когда телевизор выключен, Beosound Stage можно использовать в качестве музыкальной системы.

 

Для создания эффекта объёмного звучания саундбару не требуется «помощь» сабвуфера или колонок-сателлитов; Beosound Stage поддерживает Dolby Atmos, AirPlay 2 и возможность интеграции в мультирум-систему, имеет встроенный Chromecast-модуль, предусматривает подключение по Bluetooth и Wi-Fi. Внутри корпуса – 11 динамиков и 50-ваттный усилитель класса D. Пять предварительно настроенных аудио режимов – ТВ, Музыка, Кинофильм, Ночное прослушивание и Отсутствие настроек – позволяют оптимизировать звучание в зависимости от контента. Пользователь может осуществить настройку и самостоятельно, с помощью фирменного эквалайзера ToneTouch, управление которым осуществляется через мобильное приложение B&O; правда, и в этом случае полной свободы действий у него не будет – придётся полагаться на представление конструкторов компании о том, что такое «тёплое», «яркое» и «спокойное» звучание...

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