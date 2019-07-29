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Первый саундбар от Canton


29.07.2019 17:00

 

 

Компания Canton анонсировала свой первый саундбар, Smart Soundbar 9. Производитель обещает, что это лишь первая модель в целой линейке фирменных решений этой категории.

 

Canton Smart Soundbar 9 со встроенным Chromecast подключается к другим акустическим системам по Wi-Fi, позволяя создать беспроводную многоканальную аудио систему для домашнего кинозала или единую домашнюю мультирум-систему. Его можно использовать «в связке» с фирменным сабвуфером Smart SUB 8 и колонками Smart Soundbox 3. Саундбар совместим с форматами Dolby Digital и DTS Digital Surround, поддерживает воспроизведение аудио файлов высокого разрешения (до 24 бит/96 кГц).

 

Устройство оснащается четырьмя басовыми динамиками и двумя СЧ-драйверами диаметром 50 мм, а также парой 19-миллиметровых твитеров. Выходная мощность Canton Smart Soundbar 9 – 300 Вт. Саундбар подходит для использования в комплекте с плоскопанельными ТВ с диагональю от 40 дюймов (его размеры: 89 х 7 х 10 см). Разъёмы для подключения: три HDMI входа, ARC-выход, оптические и коаксиальные цифровые входы, аналоговое стерео, выделенный выход для сабвуфера.

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