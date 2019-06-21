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Первый в истории Denon сетевой стерео AV-ресивер


21.06.2019 11:20

 

 

Denon DRA-800H представляет собой сетевой стерео ресивер в комплекте с двухканальным усилителем с расширенными возможностями подключения внешних устройств через HDMI и по сети, а также встроенной системой HEOS для воспроизведения потоковой музыки (доступны сервисы Spotifye, Deezer, Amazon Music, SoundCloud и Tidal). В продаже новинка появится в июле 2019 года.

 

Ресивер обеспечивает великолепный звук при прослушивании музыки и просмотре фильмов и позволяет значительно улучшить звук домашнего кинотеатра, телевизионной или игровой приставки. Возможности по подключению различных источников звука практически безграничны – благодаря наличию FM-тюнера, Phono входа для проигрывателя виниловых дисков, встроенным Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2 и HEOS, а также множеству цифровых входов, включая HDMI (пять входов, все с поддержкой HDCP 2.3, видео в формате 4K UltraHD 60Гц и HDR10).

 

Секция усилителя имеет полностью симметричный дизайн для левого и правого канала и высококачественные конденсаторы Denon. Мощность трансформатора из бескислородной меди (OFC) составляет 100 Вт на канал (8 Ом, 20 Гц-20 кГц, THD: 0,08%, 2-канальный режим) и гарантирует уверенную работу даже со сложной акустикой с низким импедансом.

 

32-разрядный ЦАП AKM AK4458 поддерживает все современные форматы аудио, включая ALAC, FLAC и WAV, с битрейтом до 24 бит/196 кГц, а также Hi-Res файлы в формате DSD 2,8/5,6МГц. Воспроизведение аудио в формате Hi-Res доступно с запоминающих устройств через USB-порт на передней панели или через сетевое подключение. При воспроизведении по локальной сети также поддерживаются файлы MP3 и WMA.

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