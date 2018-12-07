Канал NHK вещает 12 часов в сутки, предлагая зрителям контент 4K и 8K. Кроме того, это единственный со звуком формата 22.2. Первый фильм, который смогут посмотреть подписчики – специальная версия «Космической одиссеи: год 2001». По просьбе NHK компания Warner Bros. сделала его копию с оригинала (70-мм плёнки), «подчистив» картинку.

Понятно, что в отсутствие поддержки HDMI 2.1 большинству пользователей «беспокоиться» пока не о чем. А вот японцам повезло: как и было обещано, в 2020 году канал будет транслировать репортажи с Олимпийских Игр в Токио в формате 8К.