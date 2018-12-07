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Первый в мире спутниковый канал 8K


07.12.2018 10:20

 

 

В Японии состоялась официальная презентация первого в мире спутникового телевизионного канала 8К (разрешение 7680 x 4320).

 

Канал NHK вещает 12 часов в сутки, предлагая зрителям контент 4K и 8K. Кроме того, это единственный со звуком формата 22.2. Первый фильм, который смогут посмотреть подписчики – специальная версия «Космической одиссеи: год 2001». По просьбе NHK компания Warner Bros. сделала его копию с оригинала (70-мм плёнки), «подчистив» картинку.

 

Понятно, что в отсутствие поддержки HDMI 2.1 большинству пользователей «беспокоиться» пока не о чем. А вот японцам повезло: как и было обещано, в 2020 году канал будет транслировать репортажи с Олимпийских Игр в Токио в формате 8К.

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