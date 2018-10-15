Phantom Reactor – мал, да удал

15.10.2018 14:45 Phantom Reactor – не название звездолёта и не имя персонажа фантастической киносаги. Так в компании Devialet решили «окрестить» новый беспроводной ультра-компактный Bluetooth громкоговоритель. Внешне устройство представляет собой копию старшего «брата», модели Phantom, но несколько меньшего размера: его длина всего 22 см, а вес 4,3 кг (против 11,4 кг «взрослой» версии). Компания-производитель позиционирует новинку как прямого конкурента музыкальной системе Naim Mu-so. Громкоговоритель выпускается в двух вариантах: Phantom Reactor 600 (600 Вт, 95 дБ SPL) и Phantom Reactor 900 (900 Вт, 98 дБ SPL). Его функционал предусматривает работу в составе мультирум-систем и поддержку Spotify Connect и Apple AirPlay. Chromecast и AirPlay 2, а также возможность использования двух колонок в качестве стереопары – в проекте; прошивка обновлённого ПО будет бесплатной. Подключение по Bluetooth с поддержкой кодека Apple AAC обеспечивает качественное воспроизведение с iPhone. Интересно, что более распространённый apt-X не поддерживается. Колонка оснащается одним широкополосным драйвером и двумя басовыми динамиками. Цвет корпуса – белый (.RAL 9016) с отделкой нержавеющей сталью. В продажу новинка поступит во второй половине ноября. Связанные новости: Мультирум для сетевых плееров Naim - 10.04.2018 15:10 Три модели Naim Audio серии Uniti - 25.10.2016 10:00 Вернуться к списку новостей